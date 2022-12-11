Бывшая стюардесса сообщила, почему она никогда не занимает место у окна

Место у окна в самолете, которое для некоторых путешественников ассоциируется с самым удобным на борту, бывшая американская стюардесса Кэт Камалани, известная своими видеороликами в TikTok, сама никогда не бронирует, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

В одном из своих видеороликов она объяснила, что руководствуется безопасностью. "Я всегда стараюсь занять место посередине или у прохода и никогда не занимаю место у окна в целях безопасности".

Вероятно, пользователи поняли посыл бортпроводницы и ссылались на инцидент 2018 года, когда туристка Дженнифер Риордан погибла страшной смертью: одна из лопастей мотора авиалайнера внезапно вылетела и разбила окно, где она сидела. Женщина даже не успела понять, что произошло, как ее частично высосало в иллюминатор во время полета на высоте 10 тыс. метров. Туриста оказалась снаружи самолета и, вероятно, ценой своей жизни спасла остальных, т.к. невольно закрыла собой пробоину.

Впрочем, не все согласились со стюардессой. Я работала бортпроводницей 14 лет... Я никогда не слышала, чтобы кто-то был в большей безопасности на среднем сиденье", - парировала ее коллега. Еще одна сообщила, что, наоборот, считает место у окна самым удачным: Как бывшая стюардесса, я всегда беру место у окна по соображениям безопасности. Сильная турбулентность - я в большей безопасности буду у окна от всего багажа, людей, тележек в проходе, падающих на меня".

Согласно исследованию, среднее сиденье на самом деле самое безопасное в самолете в случае чрезвычайной ситуации. Так, в исследовании, проведенном Aviation Safety Network, было изучено 65 авиакатастроф. Выяснилось, какие места были самыми безопасными, исходя из показателей выживаемости. Среднее место в задней части самолета было признано самым безопасным. Кресла, расположенные впереди смертность составила 44%, в то время как на местах в задней части салона смертность была самой низкой - 32%.