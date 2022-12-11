Озвучены направления, куда устремятся туристы в сезоне-2023

Направления, которые "предлагают большее за меньшие деньги" - а прежде всего это Турция и Египет, выиграют в сезоне лето-2023. Как передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru такой прогноз от европейских туроператоров опубликовали турецкие СМИ.

Так, озвучивая свои прогнозы на будущий сезон, гендиректор немецкой FTI Group Ральф Шиллер сказал, что летом 2023 года, которое будет отмечено ростом цен и неопределенностью, такие направления, как Турция и Египет, которые "предлагают больше за меньшие деньги", несомненно выиграют. "Из-за повышенной чувствительности туристов к цене отдыха, мы ожидаем перехода к направлениям, которые предлагают больше по более низкой цене. То есть Испании и Греции туристы предпочтут Турцию и Египет", - уверил он. При этом в основном это коснётся более бюджетных туристов, предпочитающих 3* или дешевые 4*. При этом в сезоне 2022 любимыми направлениями немцев остались Испания, Греция, Турция и Италия - здесь туроператор и ищет возможности сотрудничества с новыми отелями, также он планирует расширяться по Египту.

Йохан Лундгрен, генеральный директор британского туроператора Easy Jet, сказал, что среди дешевых направлений отдыха лидируют Турция, Греция и Египет. Именно спрос на эти направления повлиял на рейсы одноименной авиакомпании в Восточное Средиземноморье, и сейчас продажи "всё включено" пользуются хорошим спросом - в основном, благодаря неуверенности туристов в ценах будущего сезона. "Туристы будут максимально настроены защитить свой бюджет и минимизировать траты, но не будут идти на компромисс в отношении качества", - добавил он. Правда, на перелётах предпочитают сэкономить - 66% туристов готовы предпочесть лоукостеры, каким и является вышеназванная компания.