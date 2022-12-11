Туристам назвали способ, как избежать потери багажа в аэропорту

Советами с туристами, как избежать потери багажа в аэропорту, а заодно чем ещё обзавестись для безопасного путешествия, поделилась Ламия Уокер, основатель и генеральный директор Housesitmatch.com, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru. В своём интервью британскому Express, она рассказала о лайфхаках, выработанных многочисленными путешествиями по всему миру.

Первый из них - это яркие багажные этикетки, а по возможности - и чехлы на чемодан, чтобы его не потерять. Совет особенно актуален, если вы путешествуете с "маленьким чёрным чемоданом", каких на багажной ленте примерно две трети - и их очень легко перепутать. "Однажды потеряв маленький черный чемодан в аэропорту Милана по дороге туда, я теперь всегда слежу за тем, чтобы мой багаж был четко промаркирован. Я застряла на паспортном контроле и вышла в зону выдачи багажа в Милане позже - в итоге я нашла совершенной идентичный моему обычный чемодан из супермаркета - с чужой одеждой и личными вещами", - рассказала она о собственном опыте.

По ее словам, ей очень повезло, что позаимствовавшая её чемодан туристка обнаружила в нём в том числе её визитки, и в итоге смогла с ней созвониться. Так как в чемодане, что "перепал" г-же Уокер не было даже намёка на контакты хозяйки. В итоге они смогли встретиться вечером и обменяться чемоданами.

В итоге эксперт напоминает, что многие чемоданы выглядят одинаково, и их легко перепутать при получении багажа. Поэтому туристам хорошо бы приобрести яркую багажную бирку, чтобы сделать свой чемодан более "индивидуальным". А тот, кто особо беспокоится по поводу потери багажа может отдельно озаботиться чехлом на чемодан - возможно даже по индивидуальному заказу, чтобы точно не перепутать.

Второй совет эксперта - брать с собой небольшую прозрачную сумку для всех документов в самолёт. "Я беру с собой удобную прозрачную сумку и держу её под рукой, чтобы я могла положить туда паспорт, любые распечатанные билеты и страховые документы. Лучше всего иметь их под рукой в одном месте, и отдельно - легко видеть, что там, для быстрой проверки. Вы никогда не уходили с паспортного контроля или с досмотра с мыслью, что оставили свои документы на стойке? Если такое было - прозрачная сумка позволяет одним взглядом проверить, всё ли на месте", - рассказала г-жа Уокер. В этой же сумке в отеле можно сложить документы в безопасное место, например, сейф, добавляет она.

Ещё один лайфхак - обзавестись "минимальным" чемоданом, с ручкой, колёсиками, а в идеале ещё и ремнём. Это наилучший вариант для коротких "безбагажных" поездок. "Компактная ручная кладь позволяет очень быстро производить высадку и посадку - как из самолётов, так и из поездов и автобусов. В короткую поездку небольшой чемодан впридачу к сумочке и чехлу для ноутбука - это все, что мне нужно для необходимых вещей в дороге", - заявила эксперт. При этом она напомнила, что многие лоукостеры ограничивают объём ручной клади, так что небольшой чемодан - идеальный вариант. Кроме того, его легко поднять в верхнюю полку для багажа самостоятельно, колёсики обеспечивают в случае чего быструю пересадку, а если у чемодана есть ещё и ремень - это облегчает переходы по лестницам.