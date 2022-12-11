Туристов в Таиланде предупредили о приближающемся метеорном дожде

Туристов, заинтересованных в любительской астрономии - а это довольно популярный на западе тренд, дошедший и для наших широт - Таиланд зазывает на специфическую сезонную достопримечательность. Национальный институт астрономических исследований Таиланда (NARIT) пригласил в том числе увлечённых туристов понаблюдать за метеорным потоком Геминиды. Время наблюдений ожидается 14 декабря, из туристических районов лучше всего наблюдать за метеоритами будет из провинции Чиангмай.

Как передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru по данным NARIT, метеоры Геминиды "покажут" метеорный дождь в упомянутую дату. Причем поток ожидается до 150 "падающих звезд" в час и заметить их можно будет даже невооруженным глазом.

"Центр будет рядом с группой из двух ярких звезд в Близнецах. Это явление обычно происходит в Таиланде с 4 по 20 декабря каждого года", - заявил гендиректор НАРИТ Суппалерк Каруэханон. Он также добавил, что метеоры Геминид движутся довольно медленно, поэтому их можно увидеть довольно четко, но после 23:00 их становится труднее увидеть, потому что остальные звезды "слишком яркие".