В Египте открылся крупнейший аквапарк на Ближнем Востоке

Крупнейший аквапарк на Ближнем Востоке торжественно открыли в эту пятницу на главном курорте Египта - в Хургаде. К аквапарку "Never Land City" "добавлены" гостиничные номера, а также рестораны и другие необходимые туристам развлечения, что, как надеются местные чиновники, создаст новый центр притяжения туристов в Египте.

Как сообщают египетские СМИ, аквапарк торжественно открыли министр туризма и древностей Ахмед Исса, губернатор Красного моря Омар Ханафи и президент Ассоциации инвестиций в туризм Камель Абу Али. Как подчеркнул последний, создание аквапарка "является одной из самых важных инвестиций и событий в этом году", передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

В состав аквапарка включена, кстати впервые в Египте, горка "Королевская кобра", которая последние девять лет подряд получала награду "Лучшие водные игры в Европе", а также ряд водных аттракционов для детей. Кроме того, "туристический город" при аквапарке, также включает гостиничные номера и большой театр, а также разнообразные магазины и множество ресторанов и кафе мировых кухонь.

Как уверены чиновники, новый аквапарк "поможет продвигать Хургаду как глобальное туристическое направление с комплексными услугами, включая конкурентоспособные курорты и водные игры, которые конкурируют с аналогами в ближневосточном регионе".