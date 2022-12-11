Пять необычных законов, за нарушение которых туристам грозит тюремное заключение

Пять законов, о которых турист может не знать, но которые тем не менее угрожают ему штрафом и даже тюремным заключением, представили на днях в иностранной прессе. Причем речь идёт о популярных у туристов странах - в том числе, европейских, таких как Италия и Греция, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru

Итак, приводим пять самых необычных законов:

Германия - переход улицы на красный. Многие знают о дисциплинированности немцев, готовых стоять на "красный" сигнал светофора даже на безлюдной и безмашинной улице. Но не все ы куресе, что эта дисциплинированность подкрепляется жёсткими штрафами. В Германии выход на красный считается переходом улицы в неположенном месте - и за это налагается штраф. В размере, кстати, от 5 до 10 евро (т. е. от 350 до почти 700 рублей по нынешнему официальному курсу).

Италия - кормление голубей. В Венеции законодательно запрещено кормить птиц. Причем штраф с туриста, застигнутого на месте преступления - в процессе подкидывания птицам даже крошек от пиццы - очень немалый: бедолага рискует заплатить за это до 700 евро (свыше 46 тыс. рублей). Впрочем, Италия, а особенно Венеция, вообще "богата" на разнообразные штрафы с туристов - с ними перед поездкой желательно ознакомиться отдельно, чтобы бюджет не пострадал.

Греция - никаких дамских шпилек на Акрополе. Немногие из туристов знают, но с 2009 года власти Греции запретили туристкам носить высокие каблуки, посещая Парфенон, и в целом Акрополь в Афинах. Официальная причина в том, что каблуки могут повредить "историчный" мрамор. Сумма штрафа не уточняется. Но добавим - так как ровный асфальт у данной исторической зоны - только там, где подъезжают туристические автобусы и расположены кассы, вся же остальная территория музея - это историческое мощение, то есть, неровный и довольно скользкий мрамор, есть риск заплатить за красивые туфли на шпильках в лучшем случае вывихом... Есть и утешение - на всей остальной территории Греции носить шпильки можно сколько угодно.

Барбадос и другие экзотические острова - штраф за камуфляж. Отправляться рыбачить на экзотических островах в любимом "рыбацком" камуфляже категорически не стоит - предупреждают источники. Можно "поймать" даже тюремный срок. Это касается доброго десятка тропических стран, включая Барбадос, Ямайку, Гренаду, Антигуа, Доминику, Тринидад и Тобаго, где гражданским лицам категорически запрещено носить камуфляж. Причина - ассоциация с террористами. Риск, что по яхте с туристами откроют огонь без предупреждения невелик, но, например, в Гренаде можно даже попасть в тюрьму только за форму одежды.

Шри-Ланка - селфи с Буддой. С изображениями основателя буддизма, почитаемыми на курортном острове, весьма популярном у россиян, стоит быть очень осторожны. Туристы уже получали реальные сроки за селфи со статуей Будды в различных позах, в том числе в попытке поцеловать статую, и даже за демонстрацию татуировок с Буддой. Как уверяют источники, многие жители Шри-Ланки верят, что Будда является 9-м воплощением бога Вишну, и преступления, связанные с его изображением, воспринимаются всерьез. Впрочем, сами статуи фотографировать не запрещено, запрет касается только селфи.