Мистическое полнолуние в Таиланде

Штормовой ливень не испугал туристов, собравшихся на пляже Хаад Рин на острове Пханган в Таиланде за мистическим полнолунием. В последнее полнолуние старого года по европейскому календарю, вечеринка Full Moon Party собрала не меньше 12 тысяч иностранных туристов, которые пришли, чтобы предаться безумному веселью. Как передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru об этом пишет тайская пресса, ссылаясь на данные местных чиновников.

Как они заявляют в своём отчёте, безопасность туристов обеспечивали сотрудники полицейского участка острова Пханган, туристической полиции, сотрудники иммиграционной службы и волонтеры-спасатели. "На вечеринке было полно иностранных туристов, которых не обескуражили неблагоприятные погодные условия", - заявил помощник председателя Совета по туризму Таиланда Виват Чуенбан. По его словам, власти острова, чтобы привлечь туристов, оказали поддержку различным предпринимателям - от отелей и ресторанов до продавцов аквагрима и владельцев пляжных баров, чтобы туристам было чем развлекаться.

"Пожалуйста, помогите позаботиться о туристах и обеспечить их безопасность, потому что прибывающие туристы помогут экономике расти и быстрее восстанавливаться", - добавил он, заявив также, что Full Moon Party "сама по себе является уникальной точкой продаж, которая привлекает туристов".

При этом представитель туристических властей курорта добавил, что цифра в 12 тыс. туристов хороша, но недостаточно. Во времена до пандемии, такие лунные вечеринки привлекали минимум по 20 тыс. туристов и "Таиланду еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем индустрия туризма встанет на ноги".