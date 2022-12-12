Когда в самолетах туристы смогут звонить по телефону и подключаться к интернету?

Авиатуристы смогут звонить по личному телефону и подключаться к интернету в самолетах к лету 2023 года - с начала июля им больше не понадобится переводить телефон в режим полета. Правда, пока нововведение будет действовать только в небе над Европой, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Следующим летом ЕС обеспечит страны-участиницы, а значит, и авиаперевозчиков 5G, которые будут подключаться к специальной технологии picocell и предоставлять сеть на своих рейсах. Об этом в конце ноября объявил Евросоюз.

Напомним, в настоящее время все авиакомпании настаивают на том, чтобы телефоны и планшеты переводились в режим полета перед вылетом. Согласно пояснению экспертов, это связано с тем, что сигналы телефонов могут прерываться собственной системой сигнализации самолета, а также связью пилотов с наземным персоналом. Из-за этого в самолете для путешественников прерывается связь с внешним миром.

Но времена меняются. В конце ноября Евросоюз объявил, что авиакомпаниям теперь будет разрешено предоставлять 5G на рейсах. Это будет означать, что режим полета больше не является обязательным требованием для туристов, находящихся в небе в пределах ЕС, и они смогут использовать свой смартфон без ограничений во время перелета.

Справка: 5G - это пятое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов телекоммуникаций, следующих за существующими стандартами 4G/IMT-Advanced. Беспроводная радиочастота, которая передает информацию по воздуху.

Срок, к которому страны ЕС должны предоставить такие частоты 5G для самолетов, также стремительно приближается. Им нужно будет сделать это к 30 июня 2023 года. Согласно Lonely Planet, технология Picocell соединит самолеты с мобильной сетью на земле через спутник. Когда оборудование будет установлено на рейсах, пассажиры смогут пользоваться своими телефонами, используя мобильные данные: транслировать и загружать видео, читать новости Турпрома... Однако пока остается неизвестно, будет ли услуга подключения бесплатной для пассажиров.

Заметим, что в настоящее время Wi-Fi доступен на многих европейских рейсах по премиальной цене. Например, британский перевозчик British Airways взимает плату в размере от 152 рублей по курсу обмена.

Проблема также возникает для путешественников, у которых нет бесплатного роуминга, покрываемого их провайдером. Поскольку рейсы меняются со стыковкой в одной стране на другую в воздухе, может взиматься дополнительная плата за международный роуминг.

Еще одним недостатком этой идеи является то, что некоторые отдыхающие могут провести весь полет за шумными и раздражающими разговорами пока другие хотели бы поспать. Или дети могут смотреть громкие программы, которые будут звенеть в ушах, если они не будут пользоваться наушниками. Кроме того, пассажиры даже решить снимать и публиковать видео в TikTok, находясь в воздухе.