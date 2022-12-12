Названы самые гостеприимные страны мира

Рейтинг самых гостеприимных стран мира - т. е. стран, готовых принимать туристов без визы или с упрощенной визой по прибытию, представили эксперты индекса паспортов Хенли. На "высшем" месте по гостеприимству оказались, например, Мальдивы, готовые принимать таким образом туристов из 198 стран - это почти все страны мира. Ненамного отстали от них и популярные Сейшелы - 197 стран. Популярный у наших туристов Египет оказался на 31 месте, Турция - на 29. Россия занимает в этом списке 66 место, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Всего, кстати, этих мест в списке 86 и на самом последнем месте оказались Северная Корея, Афганистан и Туркмения. Эти страны не дают безвиз никому - да и желающих в очереди явно не стоит. Перед ними - Макао, Ливия, Эритрея и Бутан - готовые пустить без визы туристов всего из трёх стран; причем Бутан с туристов берёт ещё и немалые налоги.

Что касается лидеров, то первые пять мест распределяются так:

Ангола, Джибути, Гвинея, Мальдивы, Коморские Острова, Сомали, Боливия, Восточный Тимор, Малави, Катар, Микронезия, Бурунди, Гвинея-Бисау, Нигерия, Тувалу, Самоа, Габон, Кот-д'Ивуар, Южный Судан, Демократическая Республика Конго, Руанда, Камбоджа, Эфиопия - 198 стран

Сейшелы, Того, Уганда, Кабо-Верде, Мавритания, Суринам - 197 стран

Палау, Доминика, Мадагаскар - 196 стран

Малайзия - 195 стран

Лесото - 194 страны.

Что касается других популярных у туристов стран, то, например, Шри-Ланка находится на 7 месте, допуская к себе без проблем туристов из 192 стран; Куба - на 12, допущены туристы из 178 стран; Турция, как уже напоминалось, на 29 с результатом в 121 страну; Египет - на 31 и 118 стран. Также на 36 расположилась Доминикана - 106 стран, на 41 - Израиль - 99 стран, ОАЭ и Таиланд на 56 - 82 страны. В большинстве перечисленных направлений правом "беспроблемного" въезда пользуются и россияне.