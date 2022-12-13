Туристам запретили пить пиво в традиционной одежде мусульманской страны

Футбольным фанатам, приехавшим болеть за любимые сборные на чемпионат мира по футболу в Катар, запретили пить пиво и другие алкогольные напитки в традиционной исламской одежде и появляться в ней в барах. Об этом пишет Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Представитель Верховного комитета Катара предупредил, что туристы не должны носить традиционную мужскую одежду мусульманской страны - кандуру и гутру, в отелях и барах, где продается алкоголь. Согласно катарским правилам, ношение исламской одежды в ночных клубах также запрещено.

Владелец пивного бара, не пожелавший назвать свое имя, рассказал, что пытается быть "справедливым" по отношению к туристам. Так, болельщикам разрешается носить традиционную одежду всех цветов, за исключением белого.