В Анталии таксистов обучат иностранному языку

Хотя турецких таксистов в Анталии отсутствие владения "хорошим" русским и английским языками мало смущает, государство, напротив, озаботилось образованием водителей, которые возят иностранных туристов и испытывают трудности, когда нужно поддержать приятную беседу или ответить на какой-то важный вопрос. Для этого обязало своих граждан, занимающихся извозом, в обязательно порядке посещать 2-часовые языковые курсы вне своего рабочего времени, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Первый на очереди - вовсе не русский язык, хотя из России и приезжает самые большой турпоток в Турцию. Первым решено сделать базовый английский язык, и лишь вторым приоритетным языком значится русский, заявили власти. "Провинциальное управление национального образования Анталии инициировало проект под названием "Городская школа" с целью предоставления образования для взрослых с учетом социальной чувствительности в секторах, необходимых в городе", - пояснило издание Ensonhaber.

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В курортном городе, где в последнее время быстро растет количество перебравшихся туда россиян и других иностранцев, турецкие таксисты начали изучать английский язык. Обучение проходит в группах по 20 человек на бесплатной основе. Цель - заучивание основных фраз на разные темы, работа над произношением. Курсы проводятся по 2 часа в день, в определенные дни недели. Программа продлится до конца текущего года.

Хотя приоритетным будет английский язык, также будут преподаваться русский, немецкий и арабский языки. В рамках проекта планируется обучить иностранному языку 1.250 таксистов из 3.750, это 1/3 часть от общего количества сотрудников.

По словам 71-летнего Али Шана, проработавшего в курортной Анталии таксистом 20 лет, в своей практике он часто сталкивался с проблемами общения с клиентами из-за языкового барьера, поэтому когда появилась госпрограмма, то он решил выучить английский: "Я прошел курс, чтобы помогать туристам и нашим иностранным клиентам общаться. Английский язык был очень полезен для нас. "Привет", "Как дела", "Куда ты идешь? Мы учимся таким словам и учимся разговаривать друг с другом. Когда мы не можем найти общий язык, мы звоним по телефону нашим друзьям, которые говорят на иностранном языке. Иногда мы понимаем, что нам говорят, но не можем ответить. Нам стыдно, когда мы этого не понимаем, но мы выучим английский и преодолеем эту проблему".

По словам еще одного сотрудника таксопарка, работающего в туристической провинции, 90% его клиентов являются иностранными путешественниками. "Курсы принесут нам большую пользу. Клиенты не знают турецкий язык, а то, что мы не знаем иностранных языков, усугубляет разногласия. Жаль, что таксист не понимает, когда клиент говорит: "Мне надо в аптеку". Я считаю, что курсы будут полезны нам и нашим коллегам", - сообщил он.