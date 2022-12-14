Популярная карибская страна смягчила правила въезда для туристов

С 31 декабря прибывающие в Венесуэлу туристы освобождаются от обязательного ПЦР-тестирования по прилете. О смягчении правил въезда в популярную карибскую страну сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, для путешественников отменили прохождение обязательного ПЦР-теста - его стоимость составляет 60 долларов и автоматически включается в билет. При этом остальные правила остаются в силе: привитые туристы должны предъявить свидетельство о вакцинации против COVID-19, непривитые - отрицательный тест на коронавирус, проведенный не позднее, чем за 72 часа до прибытия рейса.

Эксперты туротрасли отмечают, что во второй половине января, после окончания новогодних каникул, наступит заметное снижение цен на пакетные туры в Венесуэлу из-за "традиционного "провала" продаж".