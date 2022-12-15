В Турции для туристов вводится налог на проживание в отелях

В Турции с 1 января для туристов начнет действовать налог 2% на проживание в отелях, туристических деревнях, мотелях, пансионатах, гостиницах, кемпингах и прочих объектах размещения.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в правительственном вестнике Resmi gazete.

На размер налогообложения никак не повлияют предоставляемые отелями услуги, такие как питание, досуговые мероприятия, пользование бассейном, спортивными, термальными и зонами и т. д.

От уплаты налога освободят учащихся, проживающих в общежитиях, пансионатах и кемпингах, а также представителей аккредитованных в Турции дипмиссий и международных организаций с дипломатическим статусом.

Власти Турции приняли решение ввести налог на проживание для туристов еще в 2019 году, однако его реализацию отложили из-за пандемии коронавируса.

По словам министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя, по итогам текущего года республика ожидает 51,5 млн туристов. Доходы от туризма прогнозируются в 46 млрд долларов. В следующем году Турция надеется принять 60 млн туристов.