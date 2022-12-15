Туристы назвали 5 самых популярных развлечений в Таиланде

Туризм в Таиланде, похоже, "стареет": теперь вовсе не разврат и ночные тусовки влекут туда туристов. По крайней мере, 5 самых популярных развлечений, которые туристы назвали во время опроса Управления по туризму Таиланда, включают в себя тайскую кухню, пляжи и тайский массаж, культурный туризм, а также медицину, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Такая статистика приведена в исследовании Управления по туризму Таиланда. Согласно ей, подавляющее большинство респондентов заявили, что на первом месте в списках предпочтений туристов стоит тайская кухня. Её выбрали в качестве развлечения 91% опрошенных. "Гастрономические поездки довольно популярны среди тех, кто часто путешествует", - добавили эксперты.

Вторым по популярности развлечением оказался тайский массаж и спа-процедуры. За данный пункт проголосовали 48%. Почти такому же количеству туристов ничего не нужно, кроме моря - пляжи и морские развлечения выбрали еще 48%.

На четвёртом месте оказался культурный туризм. Посещение разнообразных мест, связанных с историей и культурой страны выбрали в качестве любимого занятия 46%. А пятое место занял медицинский туризм - в страну едут ради самых разнообразных медицинских услуг, вплоть до лечения зубов. Так что расчёты глава тайского минздрава на то, что медицинский туризм можно использовать в качестве "ключевого средства получения дохода для страны", а место тусовщиков займут благообразные европейские пенсионеры, могут и оправдаться.