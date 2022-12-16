Туристка сказала, где надо искать деньги в номере отеля, оставленные постояльцами

Хотя проживание в некоторых отелях может стоить целое состояние, удачливые гости иногда получают часть этих денег обратно, заглянув в секретное место. Об одном из них подробно рассказала туристка Хейли Мишель в своем аккаунте TikTok, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Часто останавливаясь в гостиницах по всему миру, путешественница под ником @misshaleymichelle рассказала, что в номерах, в которые она заселялась, периодически находила деньги. Но их местоположение было неочевидно - это Библия. Просто она знала, где искать.

Как рассказала блогер, в большинстве гостиничных номеров есть священные книги, которые обычно хранятся в ящике стола или на прикроватной тумбочке. Оказывается, некоторые туристы вкладывают деньги именно в эту книгу по разным причинам. "Первое, что я делаю, когда захожу в свой гостиничный номер, запираю дверь, затем подхожу к тумбочке и проверяю Библию. Я знаю, это звучит странно, но, если вы не знали, некоторым людям нравится прятать деньги внутри нее. Я действительно находила деньги внутри раньше, вот так я узнала об этом. Потом мне стали попадаться видеоролики о том, как люди кладут туда купюры. Они делают это, чтобы побудить других читать Библию", - рассказала она.

Впрочем, есть и другие причины, по которым туристы могут оставлять деньги в Библии. По утверждению финансовых блогеров Inflation Hedging, некоторые люди делают это на удачу или просто из благотворительных соображений. "Во-первых, это можно рассматривать как способ дать чаевые уборщицам или другим сотрудникам, которые могут наткнуться на Библию во время работы. Во-вторых, некоторые верят, что оставлять деньги в священной книге - это удача или, если угодно, просто благотворительная акция", - пояснили эксперты.

Однако просто взять и не оставить ничего взамен - это дурной тон, предупредила туристка. "Известно, что если вы нашли что-то, то надо заплатить вперед. Положите часть денег обратно туда, чтобы их нашел кто-нибудь другой", - посоветовала она.