Самолет рейса Москва–Гянджа совершил экстренную посадку

Капитан воздушного судна авиакомпании Utair, следовавшего по маршруту Москва-Гянджа, запросил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в связи с туманом в пункте назначения, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Самолет Boeing 737 совершил посадку в бакинском аэропорту в 10:42 по местному времени.