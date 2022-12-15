https://news.day.az/tourism/1519729.html Самолет рейса Москва–Гянджа совершил экстренную посадку - ПРИЧИНА
Самолет рейса Москва–Гянджа совершил экстренную посадку - ПРИЧИНА
Капитан воздушного судна авиакомпании Utair, следовавшего по маршруту Москва-Гянджа, запросил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в связи с туманом в пункте назначения, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев.
Самолет Boeing 737 совершил посадку в бакинском аэропорту в 10:42 по местному времени.
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