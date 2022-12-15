Самолет рейса Москва–Гянджа вылетел из бакинского аэропорта

В связи с улучшением погодных условий самолет вылетел из бакинского аэропорта в Гянджу в 12:42 по местному времени.

Как сообщает Day.Az, об этом передает в четверг пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Напомним, что капитан воздушного судна авиакомпании Utair, следовавшего по маршруту Москва-Гянджа, запросил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в связи с туманом в пункте назначения.

Самолет Boeing 737 совершил посадку в бакинском аэропорту в 10:42 по местному времени.