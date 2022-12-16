Странам ЕС предписано снять все санитарные ограничения

Совет Евросоюза опубликовал новое заявление, в котором предписал европейским странам в очередной раз последовать общему правилу в отношении поездок: снять все оставшиеся ковидные ограничения и содействовать полной свободе передвижения внутри блока, которая почти полностью прекратилась во время пандемии. Документ был опубликован Еврокомиссией 13 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

В соответствии с обновленной рекомендацией, Совет объявил, что принял поправки к рекомендациям о поездках в ЕС, в которых рекомендовал государствам-членам воздерживаться от введения каких-либо новых ковидных ограничений.

"Согласно новым рекомендациям, государства-члены не должны вводить какие-либо ограничения на поездки по соображениям общественного здравоохранения. Однако в рекомендациях сохраняется ряд мер предосторожности на случай ухудшения эпидемиологической ситуации", - отмечалось в сообщении.

В нем также указывалось, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации и возникновения у стран-членов необходимости в ограничении свободного передвижения, следует скоординированным образом вводить соответствующие ограничительные меры в виде предъявления действующего цифрового сертификата ЕС на ковид, в котором содержатся данные о вакцинации/выздоровлении/тестировании.

В случаях, когда опасный вариант коронавируса будет обнаружен в третьей стране мира, государства-члены ЕС могут в исключительных случаях установить срочные, общие и временные ограничения на поездки. "Такое ограничение должно истечь через 21 день, если страны-члены не решат сократить его или продлить на дополнительный период", - говорилось в документе.

Кроме того, Совет также сохранил режим так называемого "экстренного торможения", т.к., по его мнению, эта мера необходима для своевременного реагирования на новые варианты ковида. Напомним, Испания стала последней страной, которая 21 октября сняла санитарные ограничения на въезд из-за COVID-19 для туристов, въезжающих из-за пределов ЕС. Это позволило им пересекать границу без заполнения медицинской справки или представления доказательств вакцинации, тестирования или выздоровления.

Пандемия ковида затронула все сферы деятельности в Европе. В частности, она фактически уложила на лопатки сферу туризма, когда в марте 2020 года все поездки в Европу, из нее и внутри региона практически полностью прекратились. Несмотря на то, что сектор путешествий еще полностью не восстановился, экспертами Европейской туристической комиссии (ETC) было предсказано, что к концу 2023 года европейский туризм восстановит как минимум 75% своих показателей от доковидного 2019 года. По ее данным, лучше остальных восстановился сектор авиаперевозок: объем рейсов в августе был всего на 11% ниже уровня доковидного августа 2019 года.