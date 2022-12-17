Отели по всей Европе заставят отказаться от удобной для туристов мелочи

Во имя "борьбы за экологию" туристам в отелях Европы придётся забыть о бесплатных, приятных сюрпризах от отеля. По всей Европе отели заставят отказаться от удобной для туристов мелочи, такой как миниатюрные шампуни и гели для душа. Заявленная цель - уменьшить количество пластиковых отходов, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Запрет на использование миниатюрных пластиковых бутылочек вводит Европейская комиссия в рамках новых общеевропейских правил упаковки и отходов. Согласно её заявлению, в среднем каждый европеец производит почти 180 кг упаковочных отходов в год. "Если не принимать меры, к 2030 году в ЕС объем упаковочных отходов увеличится еще на 19%, а отходов пластиковой упаковки - даже на 46% Новые правила направлены на то, чтобы остановить эту тенденцию", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Там уверены, что новые правила "откроют новые возможности для бизнеса, особенно для небольших компаний, снизят потребность в первичных материалах, увеличат возможности переработки в Европе" и главное "сделают Европу менее зависимой от первичных ресурсов и внешних поставщиков" Европейцев уверяют что эти правила к 2050 году "поставят упаковочный сектор на путь климатической нейтральности", что бы это не значило.

"Предложения являются ключевыми строительными блоками Плана действий по экономике замкнутого цикла Европейского зеленого соглашения и его цели сделать устойчивые продукты нормой. Они также отвечают конкретным требованиям европейцев, высказанным на Конференции о будущем Европы", - добавляют в Еврокомиссии. Кроме миниатюрной отельной косметики в первую очередь будет ликвидироваться одноразовая упаковка для продуктов питания и напитков при употреблении в ресторанах и кафе, а также одноразовая упаковка для фруктов и овощей.