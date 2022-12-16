Самолет авиакомпании AZAL приземлился в аэропорту Ферганы

15 декабря в 04:15 самолет азербайджанской авиакомпании AZAL приземлился в Фергане. Борт Аirbus A320, открывший новое направление полетов Баку - Фергана - Баку, по традиции торжественно встретили водной аркой, а экипаж и пассажиров - под звуки карная и сурная, сообщает компания Uzbekistan Airports, передает Day.Az.

"Фергана стала третьим городом в Узбекистане, куда начал летать азербайджанский авиаперевозчик. Рейсы из Баку в Ташкент совершаются на регулярной основе дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям. Из Баку в Самарканд - по вторникам и четвергам", - сообщили в компании.

Планируется, что регулярные рейсы по новому направлению из Баку в Фергану будут осуществляться раз в неделю по четвергам.

Напомним, в октябре зарубежный авиаперевозчик AZAL заявил о расширении географии полетов между Азербайджаном и Узбекистаном на фоне активизации политических и экономических связей. Тогда стало известно о запуске нового направления из Баку в Самарканд, а также об увеличении частоты рейсов, выполняемых по маршруту Баку - Ташкент - Баку, до 5 раз в неделю.

Отмечается, что авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), созданная в 1992 году, является крупным авиаперевозчиком и одним из лидеров авиационного сообщества стран СНГ с современным парком воздушных судов Boeing и Airbus.