Сколько иностранцев проживает в Азербайджане?

В настоящее время в Азербайджане проживают 167 000 иностранцев. Среди них преобладают граждане России, Грузии, Ирана, Турции и Украины.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сегодня журналистам сказал начальник Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов.

Он отметил, что из-за событий в Украине в настоящее время в Азербайджане проживает 7 036 граждан этой страны.