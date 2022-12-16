https://news.day.az/tourism/1520179.html Сколько иностранцев проживает в Азербайджане?
Сколько иностранцев проживает в Азербайджане?
В настоящее время в Азербайджане проживают 167 000 иностранцев. Среди них преобладают граждане России, Грузии, Ирана, Турции и Украины.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сегодня журналистам сказал начальник Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов.
Он отметил, что из-за событий в Украине в настоящее время в Азербайджане проживает 7 036 граждан этой страны.
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