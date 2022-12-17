https://news.day.az/tourism/1520326.html Рейс Баку-Нахчыван отложен - ПРИЧИНА
Рейс Баку-Нахчыван отложен - ПРИЧИНА
Из-за сильного тумана капитан воздушного судна "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), выполнявшего рейс J2-251 Баку-Нахчыван, принял решение вернуться в аэропорт.
Как сообщили в субботу Day.Az в пресс-службе AZAL, самолет приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 09:18.
Пассажиры данного рейса отправятся в Нахчыван после улучшения погодных условий.
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