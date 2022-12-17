Рейс Баку-Нахчыван отложен
İllik 12,99%-dən 40 000 manatadək zaminsiz komissiyasız kredit

Из-за сильного тумана капитан воздушного судна "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), выполнявшего рейс J2-251 Баку-Нахчыван, принял решение вернуться в аэропорт.

Как сообщили в субботу Day.Az в пресс-службе AZAL, самолет приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 09:18.

Пассажиры данного рейса отправятся в Нахчыван после улучшения погодных условий.