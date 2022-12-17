https://news.day.az/tourism/1520336.html Самолеты Малайзии и Польши совершили экстренную посадку в Баку
Самолеты Малайзии и Польши совершили экстренную посадку в Баку
Капитан воздушного судна малазийской авиакомпании AirAsia, выполнявшего рейс по маршруту Бангкок-Тбилиси, запросил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в связи с туманом в пункте назначения.
Как передает Day.Az, самолет Airbus A330 приземлился в бакинском аэропорту в 09:13 по местному времени.
Также ранним утром Международный аэропорт Гейдар Алиев принял рейс самолета польской авиакомпании LOT, который не смог приземлиться в тбилисском аэропорту из-за тумана. В 07:46 самолет вылетел в пункт назначения.
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