Полеты по маршруту Баку-Нахчыван-Баку отменены из-за погодных условий

Из-за неблагоприятных погодных условий (сильный туман), установившихся в течение более суток над территорией Нахчывана и в целях обеспечения безопасности полетов отложены все рейсы в этом направлении из Международного аэропорта Гейдар Алиев и в обратном направлении, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".



"Азербайджанские Авиалинии" просят всех пассажиров следить за последней информацией о рейсах на страницах официальных аккаунтов авиакомпании в социальных сетях и в средствах массовой информации.



Также все пассажиры в индивидуальном порядке будут уведомляться при обновлении информации о данных рейсах.

В случае возникновения дополнительных вопросов можно обращаться в круглосуточный call-центр авиакомпании по электронной почте [email protected], либо по WhatsApp: 994 55 204 65 54, +994 70 437 40 86.