https://news.day.az/tourism/1520669.html Сколько туристов посещают центр "Шахдаг" по выходным?
Сколько туристов посещают центр "Шахдаг" по выходным?
В отелях центра отдыха "Шахдаг" могут разместиться в общей сложности 1200 человек. По выходным центр принимает восемь тысяч туристов.
Как сообщает в воскресенье Day.Az, об этом сегодня на церемонии презентации, посвященной потенциалу зимнего туризма в Азербайджане и подготовке туристического центра "Шахдаг" к зимнему сезону, сообщил директор туристического центра "Шахдаг" Рустам Наджафов.
По его словам, даже в обычные дни центр отдыха посещает много туристов.
"Местные и иностранные туристы проявляют большой интерес к зимнему туризму. Все условия для этого созданы в туристическом центре "Шахдаг"", - отметил директор центра.
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