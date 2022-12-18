https://news.day.az/tourism/1520733.html Самолет Ереван-Москва подал сигнал тревоги в воздушном пространстве Азербайджана
Самолет Ереван-Москва подал сигнал тревоги в воздушном пространстве Азербайджана
Бизнес-джет подал сигнал тревоги через несколько минут после вылета из Еревана в Москву.
Как передает Day.Az, об этом в воскресенье, 18 декабря, свидетельствуют данные сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar.
Согласно его информации, Hawker 800A вылетел в Россию около 17:40 по московскому времени (18:40) и в первые же минуты полета, находясь в воздушном пространстве Азербайджана, подал сигнал, код которого означает аварию или иную нештатную ситуацию.
Самолет продолжил выполнение рейса, его посадка в столичном аэропорту Внуково запланирована на 21:52. Данных о причинах случившегося, а также других подробностей ситуации пока не поступало.
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