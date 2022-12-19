Самолет рейса Баку-Ташкент совершил вынужденную посадку

Капитан воздушного судна авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии", выполнявшего рейс J2-5031 по маршруту Баку-Ташкент, запросил посадку в международном аэропорту Самарканд в связи с непогодой в пункте назначения, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

Самолет Airbus A320 приземлился в самаркандском аэропорту в 23:42 по бакинскому времени.