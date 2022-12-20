Туристам раскрыли метод быстро успокоиться во время полета

Как быстро успокаиваться в самолете, не используя успокоительные или алкоголь, рассказал Fox News опытный турист Эндрю Герр, совершивший за свою жизнь более 400 перелетов. Его проверенная техника - правильно дышать, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Полет может быть очень напряженным, и все, от очередей до турбулентности, заставляет пассажиров беспокоиться. Тем не менее опытный авиапассажир раскрыл некоторые из своих методов сохранения хладнокровия во время полетов. Бизнесмен руководит консалтинговой компанией по вопросам здоровья и производительности, базирующейся в Лос-Анджелесе (США), и ему часто приходится летать по работе.

Хотя он не самый большой поклонник путешествий на самолете, он взял на вооружение несколько советов, чтобы сделать перемещения на авиалайнерах более комфортными. Один из них - использовать технику боксерского дыхания. По словам туриста, нужно медленно вдыхать через нос в течение четырех секунд, задержать дыхание на четыре секунды, медленно выдохнуть через рот - и снова задержать дыхание на четыре секунды. Это хорошо известный прием, который используется военнослужащими в трудных ситуациях, чтобы быстро успокоиться.

"Это может помочь привести в норму вашу центральную нервную систему и уменьшить стресс", - пояснил он изданию и добавил, что если четыре секунды кажутся небольшим промежутком времени, его можно увеличить до 6-8 секунд на каждом шаге.

Кроме того, он также рекомендовал размяться перед началом путешествия. "Упражнения улучшают кровообращение, подвижность суставов и выработку эндорфинов, поэтому вы будете чувствовать себя лучше - телом и разумом", - сообщил эксперт.

Дыхание - это действительно то, что помогает подготовиться к полету. Об этом говорят многие специалисты. Так, тренер по трансформационному оздоровлению Айша Белл разработала подборку успокаивающих техник, которые позволяют ей путешествовать спокойно, испытывая меньше страха, включая регулируемое дыхание.

"К сожалению, нашей естественной реакцией на стресс является задержка дыхания и неглубокие вдохи, но, если вы сможете работать над долгими медленными глубокими вдохами в живот, вы обретете почти мгновенное чувство спокойствия. Цель состоит в том, чтобы дышать в нижнюю часть легких, которая заполнит диафрагму", - пояснила она.

По данным Travel and Leisure, так называемое удлинение дыхание - одна из самых простых, но наиболее эффективных дыхательных техник, которая поможет туристам быстро успокоиться, если их охватила паника. Что для этого нужно? Эксперты рекомендуют сесть прямо и глубоко вдохнуть через нос, прежде чем снова выдохнуть через нос. При выдохе надо стараться задерживаться на 2-3 секунды дольше, чем при вдохе. Повторять в течение 60 секунд. Простая методика должна сделать туриста более спокойным.