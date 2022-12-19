На Пхутеке для туристов запустили удобное приложение

Тайское популярное приложение для заказа такси Grab намерено уже в начале следующего года расширить свой ассортимент, причем на самый популярный и доступный для туристов сегмент перевозки пассажиров. По информации компании с января на Пхутеке для туристов запустят приложение для заказа Тук-Туков. Причём цены обещают существенно понизить, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Всего, как сообщила тайской прессе компания GrabTukTuk новое приложение будет включать около 100 автомобилей тук-тук для для удобства туристов. Согласно заявлению компании, это "местным жителям и туристам бронировать местные услуги тук-тука", а также "поддержит местных водителей". Цены при этом обещают держать на доступном уровне, а также бороться с мошенниками.

"Приложение направлено на повышение стандартов тарифов, качества обслуживания и безопасности услуг такси на Пхукете. Мы также рассчитывает, что факт его наличия и удобство побудит местных жителей использовать свои автомобили для легального заработка или дополнительного дохода", - заявил главный исполнительный директор Grab Thailand Воррачат Лакханарой. Эксперты компании также пригласили местных водителей тук-туков подать заявку на партнерство.