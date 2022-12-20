Вниманию пассажиров отложенных рейсов в Нахчыван

Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" в настоящее время предпринимает все необходимые меры для перевозки пассажиров рейсов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку, отложенных из-за непогоды, передает Day.Az.

Так:

- пассажиры отложенных рейсов J2-251 и J2-253 по маршруту Баку-Нахчыван, выполнение которых было запланировано на 17 декабря в 07:00 и 11:50 соответственно, вылетят сегодня, 20 декабря, в 12:00 и 12:30;

- пассажиры отложенных рейсов J2-252 и J2-254 по маршруту Нахчыван-Баку, выполнение которых было запланировано на 17 декабря в 10:20 и 15:10 соответственно, вылетят сегодня, 20 декабря, в 14:20 и 14:50.

Пассажиры данных рейсов должны заблаговременно прибыть в аэропорт для прохождения регистрации.

AZAL просит пассажиров других отложенных рейсов следить за последней информацией на страницах официальных аккаунтов авиакомпании в социальных сетях и в средствах массовой информации.

"Также особо отмечаем, что с целью безопасности полетов, все рейсы будут выполнены только при благоприятных погодных условиях, - отмечается в сообщении AZAL.