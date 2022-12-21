Необычные запреты, за которые туристов могут оштрафовать

Путешественникам настоятельно рекомендуется проявлять особую осторожность при упаковке багажа перед вылетом за границу, т.к. некоторые привычные для нас предметы могут быть запрещены в той или иной туристической стране. Среди них - обувь на высоких каблуках, одежда с изображением Винни-Пуха. Также запрещены некоторые обычаи, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Эксперты юридической школы поделились с Express некоторыми из самых необычных правил, действующих в популярных странах, и объяснили, как избежать нарушения закона во время новогодних праздников, ведь это может обернуться проблемами и испортить рождественскую поездку.

Греция: нельзя носить обувь на высоких каблуках при посещении Акрополя

Греческие власти запретили ношение обуви на высоких каблуках в любом из древних мест вокруг Парфенона и Акрополя в Афинах. Закон был введен в 2009 году, поскольку "начали расти опасения по поводу того, что памятники будут поцарапаны или повреждены".

Поэтому путешественницам лучше перестраховаться и оставить свои туфли на высоком каблуке дома и выбрать более удобную обувь, если они собираются посетить Афины этой зимой. Важно отметить, что ношение обуви на высоких каблуках запрещено только в древних местах и у достопримечательностей столицы, в остальной части страны, включая греческие острова, такого предписания нет.

Италия: запрещено кормить голубей в Венеции

С 2008 года в Венеции, куда ежегодно съезжаются миллионы туристов, запрещено кормить голубей. За нарушение путешественники могут получить штраф в размере 700 евро. "Многих туристов привлекают в этот район ручные птицы, которые собирались стаей, чтобы поклевать еду из их рук. Однако венецианские законодатели решили, что с них хватит, поскольку уборка за пернатыми оказалась очень дорогостоящей. Если вам повезет, штраф может составить всего около 70 евро, но это все равно может нанести значительный ущерб средствам на отдых", - сообщили эксперты по туризму.

Кормление голубей запрещено во многих европейских странах. Например, высокие штрафы за это действие предусмотрены и в Германии. Там кормить голубей тоже строго-настрого запрещено.

Германия: переход через дорогу на красный сигнал светофора или не в установленном для этого месте

Немецкое законодательство квалифицирует такое действие как преступление средней степени тяжести. Если путешественники попытаются сделать это в Германии, как минимум их проводят враждебными взглядами, а как максимум им может грозить крупный штраф в размере от 5.000 до 10.000 евро или вероятность оказаться сбитым.

Эксперты объяснили, что этот закон "был принят для обеспечения безопасности людей на дорогах, но также глубоко укоренился в культуре страны, что означает, что вы можете столкнуться с негативной реакцией со стороны общественности за то, что не дождались зеленого света".

Польша: ходить в одежде с изображением Винни-Пуха

В 2014 году в польском городе Тушин было принято решение запретить любую одежду, связанную с детским персонажем Винни-Пухом. Местные власти обеспокоились тем, что изображения полуголого медведя не должны видеть дети. "В связи с этим, если вам нравится этот странно противоречивый персонаж, было бы неплохо оставить свою одежду дома", - рекомендовали эксперты.

Страны Карибского бассейна: под запретом одежда в стиле милитари

В Карибском бассейне, включая такие страны, как Барбадос, Аруба и Гренада, а также Багамские острова, Ямайка и др., закон запрещает ношение одежды камуфляжной расцветки невоенным персоналом, включая туристов. Наличие его в дорожном багаже или в качестве рисунка на сумках или рюкзаках также подпадает под действие запрета. Объяснение запрета простое - "гражданские лица не должны "сливаться" с военными чиновниками или полицией". Хотя наказания за отказ следовать закону варьируются от страны к стране, в Гренаде, например, ношение популярного рисунка может привести туристов к тюремному заключению.

Шри-Ланка: нельяз делать селфи с Буддой

В Шри-Ланке делать селфи со статуей Будды запрещено с 2012 года. Закон был принят после скандального инцидента с участием трех французских туристов, которые позировали около священной статуи и имитировали поцелуи. За это они получили реальный тюремный срок.

В 2014 году была депортирована путешественница за демонстрацию татуировки с изображением Будды. "Поскольку многие жители Шри-Ланки верят, что Будда является 9-м аватаром бога Вишну, преступления, связанные с его образом, воспринимаются чрезвычайно серьезно. Если вы планируете поездку на этот остров, всегда фотографируйтесь лицом к статуе Будды, чтобы не обидеть местных жителей, поскольку стоять спиной к его изображению также считается проявлением неуважения", - посоветовали специалисты.