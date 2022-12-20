Сочи свяжут с Турцией по морю

Российский популярный курорт Сочи планируют связать паромом с Турцией. Причем срок запуска парома запланирован уже в 2023 году. Об этом ТАСС сообщил глава "Морпорта Сочи" Юрий Владимиров, передает Day.Az.

По его словам, Россия и Турция давно сообщали о заинтересованности в развитии морского пассажирского сообщения между портами Стамбула и Сочи. В том числе данную переправу можно "поставить на службу" и туризму.

"На паромах можно переправлять как автомобили, так и микроавтобусы, туристические автобусы. Это направление востребовано, оно пошло сейчас в работу. В 2023 году мы, я думаю, это сделаем", - заявил глава сочинского порта.

Напомним, что "индивидуальный вип-трансфер" на яхтах из Сочи в Турцию вполне освоен. В сентябре турецкая сторона заработала на этом неплохие деньги, предлагая себя "релокантам" как альтернативу бешено дорогим билетам на самолёты.