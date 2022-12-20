AZAL на рейсах в Стамбул дарит третий авиабилет в подарок

Авиакомпания AZAL представляет новогоднюю акцию на рейсах из Баку в Стамбул и обратно, передает во вторник Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

При покупке двух авиабилетов третий авиабилет авиакомпания предоставляет в подарок.

Предложение в рамках акции распространяется при покупке авиабилетов как в одну сторону, так и "туда-обратно" на вечерние рейсы J2-077/078 и J2-079/080, осуществляемые в период с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. Продажа авиабилетов продлится до 7 января 2023 года включительно.

Оформить авиабилеты в рамках акции можно во всех аккредитованных агентствах авиакомпании AZAL, либо отправив запрос в колл-центр авиакомпании по электронной почте [email protected]

В рамках акции оплачиваются налоги и сборы подарочного авиабилета. Переоформление и возврат подарочных авиабилетов также может быть выполнен только одновременно.