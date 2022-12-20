AZAL отложил рейсы в Нахчыван

В связи с ухудшением погодных условий в Нахчыване отложено выполнение сегодняшних рейсов авиакомпании 2151/2152 и 257/258 по маршруту Баку-Нахчыван-Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Напоминаем, что в целях безопасности полетов, рейсы выполняются только при благоприятных погодных условиях.

AZAL просит пассажиров данных рейсов следить за последней информацией на страницах официальных аккаунтов авиакомпании в социальных сетях и в средствах массовой информации.

В случае возникновения дополнительных вопросов можно обращаться в круглосуточный call-центр авиакомпании по электронной почте [email protected], либо по WhatsApp: +994 55 204 65 54, +994 70 437 40 86.