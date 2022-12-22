Стюардесса раскрыла секрет, как в самолете получить бесплатные напитки

На бесплатные напитки на борту самолета туристы могут рассчитывать в нескольких случаях. Их перечислила бывшая стюардесса Шон Кэтлин, которая работала в авиакомпании 7 лет, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

В беседе с Sfgate она рассказала о первом способе: "Одна вещь, которую я люблю говорить людям, она элементарная. Нужно просто сказать: "Привет, как твой день?" Хорошо, когда туристы дружелюбны и уважительны к бортпроводникам, потому что это поможет путешественникам рассчитывать на допобслуживание".

Вторым действенным методом заполучить бесплатный напиток - сделать недорогой презент стюардессам, который точно "умаслит" их. Это может быть шоколад, конфеты или чаевые. "Я гарантирую, что вы получите бесплатные напитки, если сделаете это в знак благодарности. На сто процентов", - сообщила она.

Стюардесса американского лоукостера JetBlue ранее тоже высказалась по этому вопросу. В разговоре с The Points Guy, эксперт сообщила, что одежда туриста тоже влияет на желание персонала подать бесплатные напитки. "Презентация себя имеет значение. Я не говорю, что вы попадете в салон премиум-класса другой авиакомпании только из-за того, как вы одеты. Тем не менее, вы можете контролировать, как вас воспринимают и как вы себя преподносите. Хорошо воспитанные пассажиры повышают свои шансы на то, что тележка с напитками несколько раз остановится у их места, когда им захочется что-нибудь выпить", - поделилась специалист.

По словам другой стюардессы, также есть способы получить бесплатные закуски на рейсе. Так, 26-летная Лара Энджелл, стюардесса британской авиакомпании Virgin Atlantic, рассказала, что даже пассажиры экономкласса могут рассчитывать на бесплатную еду без денег. "Если турист из экономкласса скажет, что ему не понравилась закуска, один из нас может просто заглянуть в класс обслуживания выше и взять оттуда что-нибудь перекусить. Например, в экономклассе у нас не было травяных чаев, но, если один пассажир просил о них, мы могли просто пойти и принести его из оттуда", - отметила бортпроводница.