Названо место, куда туристы ежегодно бросают 1 миллион евро

Более 1 миллиона евро - такую сумму ежегодно туристы бросают в знаменитый итальянский фонтан Треви в Риме. Разберемся, что происходит с этими деньгами, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Каждый год гигантская денежная сумма попадает в воду самого крупного фонтана Рима и Италии, впечатляющего памятника XVIII века. Вот уже более десяти лет непредвиденные доходы, собираемые городской командой каждые несколько месяцев, вносят свой вклад в очень благое дело - благотворительность, сообщил NBC.

Почему люди бросают монеты?

Фонтан Треви, построенный между 1732 и 1762 годами, является одной из самых знаковых достопримечательностей "вечного города". Он был разработан Николой Сальви и олицетворяет укрошение вод. На фоне монументального фасада с гигантскими коринфскими пилястрами речной бог Океан восседает на колеснице из ракушек, запряженной морскими коньками. Хотя одно из существ кажется послушным, другие дико встают на дыбы, представляя контрастные характеры моря.

По традиции туристы, посещающие знаменитый город, всегда спешат увидеть собственными глазами, этот объект архитектуры. А затем встают спиной к памятнику и правой рукой бросают монету через левое плечо в воду. Этот ритуал стал известным благодаря фильму 1954 года "Три монеты в фонтане" и, как предполагается, гарантирует возвращение туриста в "вечный город".

Сколько денег вылавливают?

Ежедневно в фонтан Треви попадает около 3.000 евро мелочью (более 215 тыс. рублей). Получается, что в его воды ежегодно выбрасывается до 1.5 миллионов евро (107.8 млн рублей).

Что происходит с этими деньгами?

Окунать руки и ноги туристам в знаковый туристический объект категорически запрещено. За нарушение даже можно "словить" огромный штраф, поэтому отбить часть денег, затраченных на собственную поездку, путешественникам не позволяют, как бы они того не хотели.

Деньги собирают специальные службы. Пару раз в год городские власти отправляют команду рабочих, чтобы вытащить многочисленные монеты из воды. Рабочие используют щетки на конце длинных шестов, чтобы собрать монеты в кучки, а затем с помощью всасывающего шланга их извлекают. Затем монеты упаковываются в мешки под бдительным присмотром полиции.

В далеком 2001 году мэр туристического города решил, что собранные деньги следует отдавать местной благотворительной организации. Благие цели, по его мнению, должны были отбить у туристов и местных желание добывать монеты для собственного обогащения. Однако это не особо помогло, тогда на помощь пришли штрафные санкции за прикосновение к знаменитому фонтану Треви.

С тех пор мелочь, которая попадает в фонтан, каждый год жертвуется римской католической благотворительной организации Caritas. Сообщалось, что сейчас эта сумма составляет 15% от ее годового бюджета. Компания финансирует проекты, помогающие бедным в Риме, финансирует столовые, приюты для бездомных, бесплатные супермаркеты и другие проекты. Деньги также идут на содержание комплекса на окраине Рима, в котором расположены дом престарелых, столовая и стоматолог для жителей города, живущих в бедности.