Названы самые популярные у туристов города

Британская исследовательская компания Euromonitor International представила ежегодный рейтинг самых популярных у туристов городов - TOP 100 City Destinations Index 2022. Соответствующий перечень опубликован на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, согласно исследованию, самым популярным городом назван Париж. Отмечается, что верхнюю строчку в рейтинге он занимает уже второй год подряд. "Серебро" получил Дубай. За ним следуют Амстердам и Мадрид.

Пятая строчка в рейтинге отошла Риму, шестая - Лондону, седьмая - Мюнхену. Берлин, в свою очередь, занял восьмое место, Барселона - девятое. Закрывает топ-10 наиболее популярных городов Нью-Йорк.

Отмечается, что при составлении рейтинга специалисты учитывали в том числе экономические и деловые показатели городов, их привлекательность для туристов, инфраструктуру, а также их безопасность.