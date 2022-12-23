Тысячелетний клад весом полторы тонны нашли в Китае

Археологи нашли в Китае древний клад, состоящий из полутора тонн бронзовых монет, передает Day.Az со ссылкой на Туристер.

Клад, датированный эпохами Тан (618-907 гг.) и Сун (960-1279 гг.), обнаружили на территории провинции Цзянсу. Монеты были сложены в аккуратные стопки и скреплены соломенными шнурами.

Монеты хорошо сохранились. На большинстве из них были различимы надписи, что представляет большую ценность для исторических исследований.

Ученые рассказали, что в Древнем Китае довольно часто закапывали в землю ценные предметы - фарфор, монеты, металлические инструменты. Это считалось хорошим способом их сохранить.