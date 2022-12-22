Катар отменяет ограничения на въезд для туристов

Как сообщил Национальный туристический офис страны Qatar Tourism, власти Катара с 23 декабря отменяют все ограничения на въезд, которые вводились на время проведения Чемпионата мира по футболу, передает Day.Az со ссылкой на Туристер.

С 23 декабря для въезда в страну туристам потребуется только загранпаспорт. Ранее, во время ЧМ, в Катар могли прибыть только иностранцы с картами Hayaa card (аналог паспорта болельщика).

В Qatar Tourism напоминают, что по окончании Чемпионата мира гости страны могут в полной мере оценить инфраструктуру, достопримечательности, развлечения и рестораны, открытые в Катаре за последние два года.