Популярная пляжная страна ужесточила правила въезда

Индия вновь вводит выборочное тестирование в аэропортах для иностранных путешественников.

Об этом пишет газета Khaleej Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, выборочное тестирование будет проводиться для туристов, прибывающих в аэропорты популярной пляжной страны на международных рейсах. Решение об ужесточении правил въезда в Индию было принято на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в ряде стран, включая Китай.