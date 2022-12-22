https://news.day.az/tourism/1521875.html Популярная пляжная страна ужесточила правила въезда
Популярная пляжная страна ужесточила правила въезда
Индия вновь вводит выборочное тестирование в аэропортах для иностранных путешественников.
Об этом пишет газета Khaleej Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По информации издания, выборочное тестирование будет проводиться для туристов, прибывающих в аэропорты популярной пляжной страны на международных рейсах. Решение об ужесточении правил въезда в Индию было принято на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в ряде стран, включая Китай.
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