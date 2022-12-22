Авиакомпания по ошибке отправила собаку туристов в другую страну

Семья туристов из США требует у авиакомпании компенсацию за то, что перевозчик по ошибке отправил их собаку в другую страну - питомца вернули спустя почти три дня. Об этом пишет New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечалось, что чета американцев возвращалась из Лондона в Нэшвилл, штат Теннесси. По прилете в аэропорт пара обнаружила, что сотрудники авиакомпании перепутали клетки с собаками и выдали им другого пса. Как выяснилось позднее, питомец туристов был отправлен в Саудовскую Аравию.

Ждать возвращения пса пришлось около 63 часов. По словам пары, они были разочарованы, когда поняли, как негативно повлияла долгая разлука и три перелета на их питомца - собака стала бояться хозяев и много скулить.

Тем не менее в авиакомпании заверили, что собаку регулярно кормили, а также выпускали из переноски, чтобы она могла размяться. Американцы намерены добиваться получения финансовой компенсации за инцидент.