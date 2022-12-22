Российская авиакомпания будет летать в Азербайджан

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало допуск авиакомпании "Red Wings" на выполнение рейсов в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, решением Росавиации, авиакомпания "Red Wings" получила допуск к выполнению рейсов в Баку из Оренбурга с планируемой частотой пять раз в неделю.

При этом Федеральное агентство воздушного транспорта отмечает, что решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе. Допуск - это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.