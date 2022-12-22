Рио-де-Жанейро в ожидании миллионов туристов

Сегодня в Бразилии наступило лето, и Рио-де-Жанейро возглавляет список самых желанных городов страны.

Как сообщает Day.Az, согласно Министерству туризма Бразилии, традиционная новогодняя вечеринка и карнавал в Рио станут событиями, которые благоприятно скажутся на туристической активности сезона.

Гостиничные сети и компании по аренде недвижимости ожидают на следующей неделе резкого увеличения числа туристов, желающих встретить Новый год на пляже Копакабана с фейерверками и бесплатными концертами, которые запланированы и в других частях города. Заполняемость отелей в канун Нового года должна составить 98 процентов, а количество посетителей достигнет порядка двух миллионов человек.

По оценкам, только в новогодние праздники в казну Рио-де-Жанейро поступит около 380 млн евро.