Азербайджан и Турция создадут совместные туристические маршруты
На 2-м заседании Совместной азербайджано-турецкой комиссии по туризму было обсуждено текущее состояние двусторонних туристических связей, управление, регулирование, продвижение, образование и обучение, маркетинг, коммуникации и туристические продукты, разработка Программы совместной деятельности на следующий период и другие вопросы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, заседание комиссии прошло под председательством заместителя председателя Государственного агентства по туризму Азады Гусейновой и заместителя министра культуры и туризма Турции Надира Алпаслана.
В выступлениях были затронуты вопросы проведения совместных презентаций на международных платформах и создания совместных туристических маршрутов.
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