https://news.day.az/tourism/1522186.html Сколько граждан Турции посетили Азербайджан в этом году?
Сколько граждан Турции посетили Азербайджан в этом году?
За январь - ноябрь 2022 года Азербайджан посетили 283 493 гражданина Турции, что на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сегодня на втором заседании Совместной азербайджано-турецкой комиссии по туризму сказала заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Азаде Гусейнова.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре