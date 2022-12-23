Сколько граждан Турции посетили Азербайджан в этом году?

За январь - ноябрь 2022 года Азербайджан посетили 283 493 гражданина Турции, что на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сегодня на втором заседании Совместной азербайджано-турецкой комиссии по туризму сказала заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Азаде Гусейнова.

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