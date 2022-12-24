Саудовская Аравия построит восьмиугольный город на воде

В Саудовской Аравии собираются построить плавучий город Оксагон восьмиугольной формы, передает Day.Az со ссылкой на daily.afisha.ru.

Город расположится на Красном море и будет выполнять функции порта и логистического центра. Выбранное для него место позволит извлекать преимущества из судоходства, проходящего через Суэцкий канал, считают власти.

Большая часть построек Оксагона будет на воде, что сделает эту часть города самой крупной плавучей конструкцией в мире. Внутри Оксагона расположатся заполненные водой площади, соединенные небольшими каналами. А еще там будет круизный терминал и центр океанографических исследований.

На сайте будущего города говорится, что к 2030 году в нем должны будут проживать 90 тыс. жителей. Площадь основной застройки составит 48 квадратных километров, а вся энергия, потребляемая Оксагоном, будет из возобновляемых источников.

Плавучий город-порт станет частью масштабного проекта "Неом", рассчитанного до 2030 года. В рамках него также планируется создать инновационный город Линия (The Line), основой которого станет зеркальное мегаздание 170 километров в длину, 200 метров в ширину и 500 метров в высоту. В этом городе, проект которого разработан американской студией Morphosis, смогут проживать 9 млн человек.