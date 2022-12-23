Азербайджанцы все чаще выбирают Турцию

Хотя год еще не закончился, количество туристов из Азербайджана в Турцию превысило 500 тысяч человек.

Как передает Day.Az, об этом заявил сегодня журналистам заместитель министра культуры и туризма Турции Надир Алпаслан на II заседании Совместной азербайджано-турецкой комиссии по туризму.

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