Число граждан Турции, желающих посетить Карабах, довольно велико.

Как передает Day.Az, об этом заявил сегодня журналистам заместитель министра культуры и туризма Турции Надир Алпаслан на II заседании Совместной азербайджано-турецкой комиссии по туризму.

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