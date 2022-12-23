https://news.day.az/tourism/1522260.html Число граждан Турции, желающих посетить Карабах, довольно велико - замминистра
Число граждан Турции, желающих посетить Карабах, довольно велико - замминистра
Число граждан Турции, желающих посетить Карабах, довольно велико.
Как передает Day.Az, об этом заявил сегодня журналистам заместитель министра культуры и туризма Турции Надир Алпаслан на II заседании Совместной азербайджано-турецкой комиссии по туризму.
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