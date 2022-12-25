https://news.day.az/tourism/1522515.html В Южной Корее отменены более 500 авиарейсов - ВИДЕО
В Южной Корее отменены более 500 авиарейсов - ВИДЕО
Сильные снегопады и морозы в Южной Корее привели к отмене почти 500 авиарейсов и многочисленным ДТП, об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap. 23 декабря стало в республике самым холодным днем с начала зимы, передает телеканал "Известия".
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в горных районах провинции Канвондо подморозило до -26,3 °C. В Сеуле минимальная температура в пятницу составила -13,6 °C. На юге страны морозы сопровождались сильными снегопадами. В частности, в провинции Чолла-Пукто выпало 63,5 см осадков, а в некоторых горных районах острова Чеджудо снежный покров увеличился на 80 см.
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