В Южной Корее отменены более 500 авиарейсов

Сильные снегопады и морозы в Южной Корее привели к отмене почти 500 авиарейсов и многочисленным ДТП, об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap. 23 декабря стало в республике самым холодным днем с начала зимы, передает телеканал "Известия".

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в горных районах провинции Канвондо подморозило до -26,3 °C. В Сеуле минимальная температура в пятницу составила -13,6 °C. На юге страны морозы сопровождались сильными снегопадами. В частности, в провинции Чолла-Пукто выпало 63,5 см осадков, а в некоторых горных районах острова Чеджудо снежный покров увеличился на 80 см.