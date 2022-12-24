Отдых в Таиланде может подешеветь

Отдых в Таиланде может стать дешевле с учетом мер по стимулированию в 2023 году экономики и туризма, которые анонсировало правительство страны. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), передает Day.Az со ссылкой на АиФ.

Кабмин планирует снизить акциз на авиакеросин для внутренних рейсов с 4,726 бат до 0,20 бат за литр с 1 января по 30 июня 2023 года. Ожидается, что эта мера будет способствовать развитию туризма и поддержке восстановления авиакомпаний после пандемии. Правительство рассчитывает, что перевозчики в связи с этим снизят стоимость авиабилетов.

Кроме того, правительство обсуждает возможность продления времени работы развлекательных заведений до четырех часов ночи, что позволит увеличить доходы баров.